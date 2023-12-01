До -7 градусов ожидается сегодня в Пскове
29 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем будет идти снег, по северу области - небольшой. Ночью тоже снегопад, в отдельных районах сильный, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер восточных направлений, умеренный. Температура днем и ночью -3...-8 градусов.
В Пскове небольшой снег, ночью умеренный. Температура -5...-7. В Великих Луках снегопад ожидается днем, ночью он усилится. Температура днем и ночью -3...-5.
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