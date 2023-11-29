В Петербурге школьник выдумал историю про педофила из-за порванной варежки

20:36, 29 ноября 2023, ПАИ

Девятилетний школьник из Санкт-Петербурга заявил, что его пытался увести с улицы незнакомый мужчина, но потом признался, что соврал. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам ребёнка, когда он возвращался из школы домой, к нему подошёл незнакомый мужчина и стал приглашать на совместную прогулку, обещая «много денег». По приметам, которые описал школьник, предполагаемого злоумышленника искали все наряды ГИБДД и патрульно-постовая служба Калининского района Петербурга, где якобы и произошла встреча с незнакомцем.

Однако позже правоохранители выяснили, что мальчик выдумал эту историю, потому что порвал одну из новых рукавичек и боялся, что его будут ругать дома. Поэтому ребёнок пытался заверить мать, что варежка пострадала, когда он вырывался из рук мужчины.