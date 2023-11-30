Программу «А дома лучше» могут снять в Пскове

20:38, 30 ноября 2023, ПАИ

Велики шансы съёмки в Пскове программы о путешествиях по России «А дома лучше», заявил тележурналист, ведущий и путешественник Андрей Понкратов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Андрей Понкратов впервые побывал в Псковской области по приглашению организаторов форума «Мама, я блогер», где выступил в качестве одного из экспертов.

«Псков прекрасен. Ночью меня восхитили снежные ночные картины, снег, видимо, недавно выпал у вас, такой беленький, так красиво», – заметил гость эфира.

По его словам, если бы он сейчас записывал в Пскове программу, то вступительными словами бы стали: «Здравствуйте, дорогие друзья! А вот и красавец Псков».

«Мы уже разговаривали предварительно с некоторыми псковичами, которые готовы нам помочь, показать, рассказать что-то. Я думаю, что мы это всё посмотрим, проведём информационную разведку, договоримся окончательно, а затем приедем тогда снимать», – сказал Андрей Понкратов.

Отметим, что программа «А дома лучше» – проект телеканала «Моя планета», в котором телеведущий Андрей Понкратов, до этого объездивший весь мир, показывает, что многие мировые достопримечательности можно увидеть, не покидая пределов родной страны.