На 8,4% выросли объёмы промышленного производства в Псковской области

20:16, 30 ноября 2023, ПАИ

Об объёмах промышленного производства в Псковской области в январе – октябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с январём – октябрём 2022 года в этом году объёмы промышленного производства выросли на 8,4 %.

Наибольший рост показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией и ликвидацией отходов – на 67,8 %. Обрабатывающие производства выросли на 5,6 %. Среди них максимальные темпы прироста показали отрасли, связанные с созданием мебели (на 80,1 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 49,6 %), текстильных изделий (на 30,7 %), прочих транспортных средств и оборудования (на 27,1 %), резиновых и пластмассовых изделий (на 26,7 %).

На 5,6 % сократилась добыча полезных ископаемых. На 3,4 % уменьшились показатели энергетического сектора, тепло- и газоснабжения.

Наибольшее снижение объёмов выпуска продемонстрировало производство машин и оборудования, не включённых в другие группы – на 21,4 %, прочих готовых изделий – на 21,1 %, а также прочей неметаллической минеральной продукции – на 10,7 %.

Всего произведено товаров, выполнено работ и услуг в промышленных видах деятельности на сумму 161,9 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 87,4 %.

Ранее сообщалось, что пять наименований продукции четырёх производителей Псковской области были признаны лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2023».

Напомним также, что в Псковской области могут начать производство электробусов.