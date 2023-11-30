Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

На 8,4% выросли объёмы промышленного производства в Псковской области

Об объёмах промышленного производства в Псковской области в январе – октябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с январём – октябрём 2022 года в этом году объёмы промышленного производства выросли на 8,4 %.

Наибольший рост показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией и ликвидацией отходов – на 67,8 %. Обрабатывающие производства выросли на 5,6 %. Среди них максимальные темпы прироста показали отрасли, связанные с созданием мебели (на 80,1 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 49,6 %), текстильных изделий (на 30,7 %), прочих транспортных средств и оборудования (на 27,1 %), резиновых и пластмассовых изделий (на 26,7 %).

На 5,6 % сократилась добыча полезных ископаемых. На 3,4 % уменьшились показатели энергетического сектора, тепло- и газоснабжения.

Наибольшее снижение объёмов выпуска продемонстрировало производство машин и оборудования, не включённых в другие группы – на 21,4 %, прочих готовых изделий – на 21,1 %, а также прочей неметаллической минеральной продукции – на 10,7 %.

Всего произведено товаров, выполнено работ и услуг в промышленных видах деятельности на сумму 161,9 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 87,4 %.

Ранее сообщалось, что пять наименований продукции четырёх производителей Псковской области были признаны лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2023».

Напомним также, что в Псковской области могут начать производство электробусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2023

Вьетнам и Гонконг стали основными иностранными рынками сбыта мяса из Псковской области
30 ноября 2023

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря нацпроектам
30 ноября 2023

Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении
30 ноября 2023

Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
30 ноября 2023

Изменения внесли в доходные и расходные статьи бюджета Псковской области
30 ноября 2023

В Псковской области УФАС наложило более 10 млн рублей штрафов за нарушение правил технологического присоединения
30 ноября 2023

60 заявлений о защите конкуренции рассмотрено в Псковской области за год
30 ноября 2023

Камеры фотовидеофиксации в Псковской области ежегодно позволяют собирать более 100 млн рублей штрафов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...