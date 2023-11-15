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Экономика

В Псковской области могут начать производство электробусов

Наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» одобрил к реализации два инвестиционных проекта — строительство завода по производству электробусов, а также создание площадки по переработке специй и пряностей. Заседание провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото с pskov.ru

Проект по созданию электробусов губернатору и экспертам Наблюдательного совета представил руководитель департамента экономики, качества и сертификации АО «Транс-Альфа» Дмитрий Арбузов. Выпуск транспорта будет налажен по большей части на основе российского сырья и комплектующих. Инвестор познакомил с планами развития производства отечественных компонентов, которые позволят заместить иностранные аналоги. В частности, пассажирский транспорт планируется выпускать с электродвигателями, производимыми на псковском заводе ПЭМЗ. После выхода на полную мощность объем производства планируется довести до 360 автобусов в год. На реализацию проекта будет направлено около 1,6 млрд рублей.

В целом на производстве планируется открыть около 400 новых рабочих мест. Отдельное внимание уделено именно вопросам подготовки квалифицированных кадров. Михаил Ведерников поручил своему заместителю Нинель Салагаевой на определенном этапе реализации проекта подключить к работе Псковский государственный университет и службу занятости.

Еще один проект, рассмотренный на Наблюдательном совете, предполагает создание производства специй и пряностей. Директор компании ООО «ИВА» Илья Герасимов рассказал, что планируется развернуть пищевое производство по помолу специй, пряностей, лекарственного сырья. Запланированный общий объем инвестиций — 120 млн рублей. После выхода на полную производственную мощность предполагается ежегодный выпуск 350 тонн продукции. Она будет поставляться исключительно отечественным потребителям, в их числе — производители продуктов питания, приправ и кулинарных добавок.

На площадке ОЭЗ «Моглино» с инвесторами, которые представляли оба проекта, заключены соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности. По итогам рассмотрения губернатор пожелал им успешной работы и удачной защиты проектов на Экспертном совете.

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