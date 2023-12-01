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Общество

Гоша Куценко: Псков – один из самых посещаемых мной городов

Почему обязательно стоит посетить Псковскую область, рассказал актёр Гоша Куценко на выставке «Россия» в Москве сегодня, 1 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. 

«В Псков нужно приезжать тем, кто хочет усладить свою душу и дать отдохнуть глазам. И конечно, нужно обязательно посетить Пушкинские Горы. Это как в Иерусалим съездить, святое место», – сказал он. 

Гоша Куценко также поделился, что приезжал в Псков на кинофестиваль «Западные ворота», чтобы показать свои фильмы и снять новое кино. А в этом году он посетил Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах. «Это был невероятной красоты фестиваль, чувствуется, что талантливые люди поработали над программой. Было много талантливых представлений, и туда съехались люди со всей страны», – подчеркнул актёр.

«Псков – это один из самых посещаемых мной городов. Я дружу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и дружил ещё до того, как он им стал. Считаю, что Псковской области повезло, они заполучили красивого, молодого, деятельного человека, который полюбил Псков», – отметил Гоша Куценко.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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