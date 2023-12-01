Оксана Фёдорова посетила стенд Псковской области на выставке «Россия»

17:28, 01 декабря 2023, ПАИ

Стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве посетила телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенная», фотомодель, актриса, певица Оксана Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Посетители выставки задали Оксане Фёдоровой вопросы, а также взяли у неё автографы. Вместе с ней стенд посетил актёр Гоша Куценко, который рассказал, за что любит Псковскую область.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.