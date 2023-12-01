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Общество

Псковская делегация приняла участие в заседании конгресса «Национальное здравоохранение – 2023»

Представители комитета по здравоохранению Псковской области приняли участие в заседании конгресса «Национальное здравоохранение – 2023». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете. 

Конгресс «Национальное здравоохранение – 2023». Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В торжественной церемонии открытия конгресса приняла участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В рамках конгресса представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения, подведены итоги работы отрасли за последние несколько лет, а также намечены планы дальнейшего развития. Конгресс проходит с участием представителей всех субъектов Российской Федерации, деловая программа охватывает ключевые вопросы, от решения которых зависит вектор дальнейшего развития системы здравоохранения.

Среди участников конгресса – представители федеральных и региональных органов власти, медицинского и научного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса, а также лидеры отечественного и зарубежного здравоохранения.

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