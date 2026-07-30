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Общество

Консультации, брошюры и «Правовой щит»: как в Псковской области продолжится проект «Помогаем вместе»

О планах по дальнейшей реализации проекта «Помогаем вместе» рассказала исполнительный директор – руководитель аппарата Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

«Мы будем двигаться в соответствии с планом проекта. Сейчас летний период, но ежедневная работа по телефонам, очный приём, дни бесплатной юридической помощи, подготовка документов продолжаются. В настоящее время проводим анализ обращений, чтобы понять, какие ещё брошюры можно подготовить и по каким вопросам есть необходимость. Надеемся сделать ещё одну передачу «Правовой щит». На осень запланирован следующий цикл практикумов для социальных координаторов, поэтому сейчас мы должны подготовиться: выстроить программы, понять, каких специалистов пригласить, какие темы и методические материалы подготовить», – отметила она.

Руководитель Псковского регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева добавила, что филиал фонда готов продолжить работу в рамках проекта и масштабировать её.

«Цифры говорят сами за себя. Люди должны получать высококвалифицированную помощь. С нашей стороны мы будем только рады масштабировать работу, увеличивать её объёмы. Мы всегда открыты к общению, готовы отрабатывать новые интересные вещи. Наши коллеги полностью будут участвовать, потому что мы понимаем: для всех нас это важно», – подчеркнула она.

Отметим, проект «Помогаем вместе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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