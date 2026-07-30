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Общество

«Килограммами ест картошку»: переселенцы из Италии рассказали о кулинарных открытиях в Пскове

Как Россия с Италией встретились на одной сковородке, рассказали переселенцы Ирина и Андреа Феррари в эфире программы «Дома хорошо!» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ирина Феррари. Фото здесь и далее: ПАИ

Семья решила переехать из древней итальянской Феррары в древний российский Псков. Ирина Феррари отметила, что здесь её муж очень полюбил русскую кухню: «Любит картошку, килограммами готов есть. В Италии он её не ел, там на обед обязательно должны быть макароны. А тут – нет, тут – картошка. Супы любит, борщи, селёдку под шубой».

Андреа Феррари

Гости эфира обратили внимание и на то, что в Пскове можно приобрести очень вкусные фрукты и овощи, в Италии совсем по-другому. Особенно радуют грейпфруты и кишмиш, а из овощей – огурцы и помидоры. Андреа Феррари уже утром идёт в магазин за кишмишом, пока не разобрали. Из минусов – нет такого выбора сыров, как в Италии, там они готовятся по особым технологиям.

Семья также поделилась, что по городу они много ходят пешком и ездят на велосипеде, чтобы осмотреть как можно больше достопримечательностей.

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