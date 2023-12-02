Великолучане устроили конкурс снеговиков

21:58, 02 декабря 2023, ПАИ

Конкурс снеговиков устроили великолучане возле городского драматического театра, сообщает портал Luki-News.

«Несколько семей из Великих Лук вместе со своими детьми пришли сюда, чтобы под весёлую музыку слепить снеговиков. Благо снега в Великих Луках предостаточно. Для лепки снежных персонажей используются различные предметы: морковки, угольки, шарфы. Великолучане проявляют креативность и фантазию», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза. Для уборки региональных дорог используется более 300 единиц техники. Также псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.