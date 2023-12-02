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Общество

Более 300 единиц техники задействовано для уборки дорог Псковской области от снега

326 единиц техники задействовано для уборки региональных дорог. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

Более 300 единиц техники задействовано для уборки дорог Псковской области от снега. Фото: ПАИ

«Пскоавтодор» совместно с подрядными организациями закупил более 17 тысяч тонн минерального галита для песко-соляной смеси и завёз порядка 95 тысяч тонн песка. Губернатор также отметил, что круглосуточно ведётся мониторинг погодных условий, чтобы специалисты оперативно реагировали на снегопад, гололёд и ледяной дождь.

«Наибольшее количество жалоб предсказуемо приходится на Псков, Великие Луки, Псковский, Великолукский и Невельский районы. Но замечания оперативно устраняются», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, на федеральных трассах порядок наводят 17 единиц техники. В прошлом году их было около 100, а пять лет назад – 80.

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