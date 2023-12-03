40 сантиметров снега выпало в Опочецком районе

18:50, 03 декабря 2023, ПАИ

40 сантиметров снега выпало в Опочецком районе, сообщил глава района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

По его словам, на юге Псковской области количество осадков превысило норму в пять раз. Однако Опочецкий район побил все рекорды региона, поскольку здесь выпало до 40 сантиметров осадков и, по прогнозам синоптиков, это не предел, отметил Юрий Ильин.

«Благодарю всех сотрудников дорожных и коммунальных служб и жителей за проделанную работу по расчистке снега. Все службы продолжают работать в усиленном режиме», – написал глава района.

Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметров снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.

Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.