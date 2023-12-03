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Общество

Рекордно тёплая зима ожидается на Земле в этом году, но не в России

Рекордно высокими будут средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов, выяснили климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), об этом сообщает ТАСС.

Рекордно тёплая зима ожидается на Земле в этом году, но не в России. Фото: ПАИ

По их расчётам, рекордные температуры установятся во многих регионах в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света. При этом общая глобальная температура поверхности планеты этой зимой с вероятностью 95% поставит новый рекорд тепла. Особенно сильно температуры вырастут в Китае, где зима будет самой тёплой с 1995 года, отмечают климатологи.

Температуры в пределах 1,2–1,4 градуса Цельсия также вырастут в Арктике, в странах Средней Азии, в Канаде и на Аляске, в приэкваториальных регионах Южной и Центральной Америки, а также в некоторых областях на юге Африки и на северо-западе Австралии.

В то же время, зимние температуры останутся низкими или даже заметно снизятся в Западной Европе, в европейских регионах и на Дальнем Востоке России, а также в США и Аргентине.

Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметров снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.

Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.

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