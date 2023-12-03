Рекордно тёплая зима ожидается на Земле в этом году, но не в России

22:09, 03 декабря 2023, ПАИ

Рекордно высокими будут средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов, выяснили климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), об этом сообщает ТАСС.

По их расчётам, рекордные температуры установятся во многих регионах в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света. При этом общая глобальная температура поверхности планеты этой зимой с вероятностью 95% поставит новый рекорд тепла. Особенно сильно температуры вырастут в Китае, где зима будет самой тёплой с 1995 года, отмечают климатологи.

Температуры в пределах 1,2–1,4 градуса Цельсия также вырастут в Арктике, в странах Средней Азии, в Канаде и на Аляске, в приэкваториальных регионах Южной и Центральной Америки, а также в некоторых областях на юге Африки и на северо-западе Австралии.

В то же время, зимние температуры останутся низкими или даже заметно снизятся в Западной Европе, в европейских регионах и на Дальнем Востоке России, а также в США и Аргентине.

Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметров снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.

Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.