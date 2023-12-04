Люди в белом пытались похитить красную икру и виски в Стругах Красных

11:17, 04 декабря 2023, ПАИ

Неизвестные ограбили магазин в Стругах Красных ночью 3 декабря. Люди в масках пытались украсть сигареты, виски и красную икру. По горячим следам нарушителей удалось задержать, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ущерб оценивается в 150 тысяч рублей.

Правоохранительные органы провели оперативно-разыскные мероприятия. Были выявлены двое подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 25-летний житель Ленинградской области и 22-летний житель Санкт-Петербурга.

По версии следствия, подозреваемые были в масках, перчатках и специальных белых костюмах. Похищенное они собирались вывезти на автомобиле.

В настоящее время в отношении мужчин возбудили уголовное дело. Ведётся расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.