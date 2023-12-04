Пазл «Флаг Псковской области» собирают на выставке «Россия» в Москве

11:05, 04 декабря 2023, ПАИ

Пазл «Флаг Псковской области» собирают на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

«Ещё один интерактив вызвал большой интерес у посетителей выставки. Гости от мала до велика кропотливо собирали миниатюрную версию флага Псковской области. Пазл за пазлом вырисовывалось полотнище голубого цвета, несущее изображение длани, облака и барса из герба Псковской области. По правой кромке белой полосы расположен в один ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец», – рассказали в профильном комитете.

Таким образом на выставке не только развлекают гостей стенда Псковской области, но и знакомят их с официальной символикой региона.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.