Праздничный салют запустят в Великих Луках 1 января
Праздничный салют, посвящённый Новому году, пройдёт в Великих Луках 1 января 2024 года в 1:00, сообщили ПАИ в городской администрации.
Фейерверки будут запускать с набережной реки Ловать (левый берег реки Ловать, от «Земляной крепости» до моста по проспекту Ленина).
Отметим, что праздник новогодней ёлки состоится в Великих Луках 23 декабря.
Напомним, что введённый летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь. С 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов региона будет разрешено использовать пиротехнические изделия.
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