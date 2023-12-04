Праздничный салют запустят в Великих Луках 1 января

11:51, 04 декабря 2023, ПАИ

Праздничный салют, посвящённый Новому году, пройдёт в Великих Луках 1 января 2024 года в 1:00, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фейерверки будут запускать с набережной реки Ловать (левый берег реки Ловать, от «Земляной крепости» до моста по проспекту Ленина).

Отметим, что праздник новогодней ёлки состоится в Великих Луках 23 декабря.

Напомним, что введённый летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь. С 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов региона будет разрешено использовать пиротехнические изделия.