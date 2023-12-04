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Общество

Новогодний автобус «Дедморобус» проедет по Великим Лукам

Новогодний автобус «Дедморобус» будет курсировать по Великим Лукам 23 декабря с 13:30 до 18:00, сообщили ПАИ в городской администрации.

Новогодний автобус «Дедморобус» проедет по Великим Лукам. Фото предоставила администрация Великих Лук

В автобусе будут находиться Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Они проедут по всем районам города и поздравят жителей и гостей Великих Лук. В некоторых местах города автобус будет совершать остановки, во время которых пройдут представления.

Маршрут новогоднего автобуса «Дедморобус»:

  • с 13:30 до 13:50 – улица Малышева, 13 (территория, прилегающая к Городскому дому культуры имени Ленина);
  • с 14:10 до 14:25 – площадь Рокоссовского (территория, прилегающая к Великолукскому драматическому театру);
  • с 14:45 до 15:15 – улица Вокзальная (сквер напротив торгового центра «Апельсин»);
  • с 15:30 до 15:50 – сквер на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Гагарина;
  • с 16:05 до 16:25 – больничный городок (территория перед родильным домом и детской городской больницей);
  • с 16:40 до 16:55 – парк «Петровский»;
  • с 17:05 до 17:35 – «Луки Парк»;
  • с 17:45 – площадь Ленина.

С 18:00 до 19:00 на площади Ленина пройдёт театрализованное представление «Новый год. РФ».

Отметим, что праздничный салют, посвящённый Новому году, пройдёт в Великих Луках 1 января 2024 года в 1:00.

Напомним, что введённый летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь. С 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов региона будет разрешено использовать пиротехнические изделия.

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