Псковская область лидирует по раскрываемости наркопреступлений в СЗФО

15:12, 05 декабря 2023, ПАИ

Псковская область лидирует по раскрываемости наркопреступлений в СЗФО, заявил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Почти 80% достигает раскрываемость наркопреступлений в регионе, отметил он.

«Для этого налажено взаимодействие с различными регионами России и ближними странами», – подчеркнул Александр Мамаев.

Заметен рост наркопреступлений, отметил он. Однако отработанная схема позволяет привлекать к ответственности каждого третьего, кто связан с этой деятельностью, заключил Александр Мамаев.