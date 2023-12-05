Посвящённая борьбе с наркотиками пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 декабря.
Каких результатов достигли правоохранительные органы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в этом году, какой вид наркотиков изымается чаще, какие профилактические акции эффективнее всего?
Об этом и многом другом расскажет начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев.
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