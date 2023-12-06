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Названы основные симптомы микоплазменной инфекции

Основные симптомы микоплазменной инфекции перечислил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, сообщает РИА Новости.

Основные симптомы микоплазменной инфекции перечислил специалист. Фото: ПАИ

Инфекция проявляется у всех по-разному, отметил Сергей Вознесенский. В некоторых случаях болезнь протекает легко, но может развиться и пневмония с тяжёлым течением. К основным симптомам микоплазменной инфекции относятся повышенная температура, боль в горле, кашель, тяжесть при дыхании, заложенный нос, интоксикация.

Определить наличие микоплазменной инфекции можно при помощи лабораторных исследований.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

Ранее врач-нутрициолог Дарья Русанова перечислила дешёвые аналоги дорогих продуктов для правильного питания, которые не уступают по полезным свойствам.

Отметим, что в начале зимы врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире поговорили о подагре, волчанке и артрите.

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