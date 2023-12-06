Названы основные симптомы микоплазменной инфекции

10:28, 06 декабря 2023, ПАИ

Основные симптомы микоплазменной инфекции перечислил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, сообщает РИА Новости.

Инфекция проявляется у всех по-разному, отметил Сергей Вознесенский. В некоторых случаях болезнь протекает легко, но может развиться и пневмония с тяжёлым течением. К основным симптомам микоплазменной инфекции относятся повышенная температура, боль в горле, кашель, тяжесть при дыхании, заложенный нос, интоксикация.

Определить наличие микоплазменной инфекции можно при помощи лабораторных исследований.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

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