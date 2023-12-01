О подагре, волчанке и артрите поговорили на «Серебряном дожде». Главное

17:25, 01 декабря 2023, ПАИ

Врач-ревматолог Псковской городской клинической больницы Ольга Александрова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

– топ-5 ревматических заболеваний: остеоартроз, ревматоидный артрит, псориатический артрит, подагра, болезнь Бехтерева;

– из-за диет и мочегонных препаратов псковички всё чаще жалуются врачам на подагру;

– ревматологические заболевания – это аутоиммунные заболевания из-за иммунного сбоя;

– псковичи с болезнью Бехтерева зачастую ошибаются с выбором врача;

– современные препараты и методы лечения позволяют пациентам вывести заболевание в стадию ремиссии и улучшить качество жизни;

– основная профилактика заболеваний – здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек, умеренная физическая активность, но только питанием суставы не вылечить;

– перед беременностью ревматолог советует провести полное обследование.