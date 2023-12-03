Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач назвала бюджетную замену дорогим продуктам для правильного питания

Дешёвые аналоги дорогих продуктов для правильного питания, которые не уступают по полезным свойствам, перечислила в интервью агентству «Прайм» врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

Врач назвала бюджетную замену дорогим продуктам для правильного питания. Фото: ПАИ

По её словам, дорогие сорта рыбы, такие как форель и сёмга, можно заменить кетой, сельдью, мойвой и скумбрией. Вместо морепродуктов можно есть мясо кальмара и морскую капусту.

Говядину можно заменить любым нежирным мясом, например куриным филе, филе индейки, постной свининой или же субпродуктами.

Вместо брокколи и брюссельской капусты можно есть белокочанную капусту, вместо спаржи – морковь, репу и свёклу. Авокадо заменит нерафинированное масло: оливковое, подсолнечное, кунжутное, льняное.

Экзотические фрукты – личи, манго, питахайю – можно заменить обычными яблоками, грушами и бананами.

Что касается популярных в социальных сетях киноа, семян чиа и прочих раскрученных продуктов, то это всё «лишь маркетинговый ход и дань моде», подчеркнула нутрициолог. Их может заменить обычная овсянка, перловка, пшёнка и гречка. А вместо дорогих орехов – пекана, бразильского, макадамии – можно есть арахис, семена тыквы или подсолнечника. Главное, отметила врач, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, а таким оно может быть и без ущерба для кошелька.

Напомним, в Минсельхозе РФ не ожидают значительного повышения розничных цен на продовольственные товары к новогодним праздникам.

Ранее были названы продукты, которые увеличивают продолжительность жизни. Врач также перечислила продукты, которые ухудшают слух. Кроме того, диетолог назвала самый полезный овощ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 декабря 2023

Рекордно тёплая зима ожидается на Земле в этом году, но не в России
03 декабря 2023

Врач назвала бюджетную замену дорогим продуктам для правильного питания
03 декабря 2023

Ребёнок получил травму на горке на улице Юбилейной в Пскове
03 декабря 2023

Воскресную школу капитально отремонтируют в Изборске
03 декабря 2023

Память советских и российских воинов почтили в Пустошке
03 декабря 2023

40 сантиметров снега выпало в Опочецком районе
03 декабря 2023

Поезд из Петербурга в Москву через Великие Луки запустят в новогодние праздники
03 декабря 2023

Вечный огонь зажгли в Печорах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...