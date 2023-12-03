Врач назвала бюджетную замену дорогим продуктам для правильного питания

20:54, 03 декабря 2023, ПАИ

Дешёвые аналоги дорогих продуктов для правильного питания, которые не уступают по полезным свойствам, перечислила в интервью агентству «Прайм» врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

По её словам, дорогие сорта рыбы, такие как форель и сёмга, можно заменить кетой, сельдью, мойвой и скумбрией. Вместо морепродуктов можно есть мясо кальмара и морскую капусту.

Говядину можно заменить любым нежирным мясом, например куриным филе, филе индейки, постной свининой или же субпродуктами.

Вместо брокколи и брюссельской капусты можно есть белокочанную капусту, вместо спаржи – морковь, репу и свёклу. Авокадо заменит нерафинированное масло: оливковое, подсолнечное, кунжутное, льняное.

Экзотические фрукты – личи, манго, питахайю – можно заменить обычными яблоками, грушами и бананами.

Что касается популярных в социальных сетях киноа, семян чиа и прочих раскрученных продуктов, то это всё «лишь маркетинговый ход и дань моде», подчеркнула нутрициолог. Их может заменить обычная овсянка, перловка, пшёнка и гречка. А вместо дорогих орехов – пекана, бразильского, макадамии – можно есть арахис, семена тыквы или подсолнечника. Главное, отметила врач, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, а таким оно может быть и без ущерба для кошелька.

Напомним, в Минсельхозе РФ не ожидают значительного повышения розничных цен на продовольственные товары к новогодним праздникам.

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