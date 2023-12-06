Детский этнографический ансамбль сето «Птенцы» отметит 20-летие праздничным концертом

15:09, 06 декабря 2023, ПАИ

Свой 20-летний юбилей отпразднует детский этнографический ансамбль сето Tsirgukõsõ («Птенцы»). Концерт пройдёт в рамках Недели культуры сето 10 декабря в 14:00 в Печорском районном центре культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Также для зрителей выступят ансамбль русской песни «Богатки» Печорской лингвистической гимназии и семейный ансамбль сето «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») из деревни Паниковичи Печорского района.

Неделя культуры сето стартовала 4 декабря. В рамках проекта запланировано несколько мероприятий. Так, в Печорской лингвистической гимназии работает сетоская фотозона – тантамарески расположены в холле учреждения.

6 декабря в Музее истории города Печоры пройдет интерактивная программа «По платью видно, кто идет», в ходе которой можно будет углубиться в изучение особенностей национального костюма сето и сделать себе сувенир. Начало мероприятия в 16:00.

Следующий день фестиваля будет посвящен рукоделию, в Печорской лингвистической гимназии пройдут мастер-классы и квизы.

Отметим, проект «Неделя культуры сето» создан и проводится для сохранения, популяризации и развития национальной культуры коренного малочисленного народа сето. Напомним, в 2010 году постановлением Правительства РФ народность сето признана малочисленным народом России.