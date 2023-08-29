Порядка 1500 человек посетило фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

18:45, 29 августа 2023, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» в 16-й раз прошёл в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово 28 августа. Мероприятие собрало около 1 500 зрителей, которые съели более 30 больших сетоских пирогов. Подробности проведения фестиваля ПАИ рассказали в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фестиваль по традиции прошёл в Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, история которого неразрывно связана с духовными традициями коренного малочисленного народа сето. Фоторепортаж доступен по ссылке.

Мероприятие началось с традиционного шествия участников фестиваля и гимна народа сето. «Мы маленький народ, нас часто притесняли, но мы смогли сохранить свою культуру и самобытность», – говорится в произведении, написанном сто лет назад.

Далее с приветственным словом к участникам обратилась директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и прочла текст приветственной телеграммы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

На открытии фестиваля выступили заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко, глава Печорского района Александр Тарасик, заместитель директора по специальным программам Государственного музея-заповедника «Изборск» Хелью Маяк, хранитель культуры сето в деревне Хайдак Красноярского края Галина Евсеева и клирик Никольского собора отец Дмитрий.

Участники фестиваля познакомили гостей с культурой, языком и традициями финно-угорских народов, показали фрагмент свадебного обряда народа сето, спели народные песни и станцевали с гостями несколько народных танцев.

На фестивале также были организованы ярмарка ремёсел, дегустация блюд национальной кухни – мясо-молочного супа с клёцками и сетоского пирога – и творческие мастер-классы. Все желающие смогли своими глазами увидеть костюмы и украшения и ближе познакомиться с народом сето.

В мероприятии приняли участие 12 народных и фольклорных коллективов, посмотреть на которые приехало порядка полутора тысяч зрителей. Всего на фестивале было съедено более 30 больших сетоских пирогов.

Организаторами фестиваля выступили Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», Псковский областной центр народного творчества. Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области.

Почётными гостями праздника в этом году стали сето из Красноярского края: старейший ансамбль сетоской песни в Сибири «Лииль» и ансамбль сето «Сиидилииль» – и представители других финно-угорских народов, вепсы и водь: фольклорный ансамбль Varasta и фольклорный танцевальный коллектива Soikkolaiset. Перед зрителями традиционно выступил этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе».

В концертной программе фестиваля приняло участие большое количество русских коллективов: заслуженный коллектив народного творчества России – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, фольклорные ансамбли «Уграда», «Плескава», «Жарница», «Славный городок» и творческая мастерская «Истоки».