МегаФон ускорил интернет в шести районах Пскова

17:13, 06 декабря 2023, ПАИ

Свыше 20 тысяч горожан и многочисленные гости Пскова, одного из крупнейших туристических центров Северо-Запада России, могут воспользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с. Мегафон модернизировал телеком-оборудование в шести районах областного центра и установил новые базовые станции в местах растущей нагрузки на сеть. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Инженеры оператора провели работы в Митрохово, Любятово, первом и 14-м микрорайонах, квартале ДЭУ и микрорайоне рядом с Рижским проспектом в Пскове. Технические работы проводились в жилых кварталах, в местах расположения объектов социального значения, муниципальных учреждений, промышленных и торговых предприятий – там, где фиксировались растущие объёмы трафика и увеличение количества интернет-пользователей.

«Число абонентов, которые потребляют тяжёлый контент, ежемесячно увеличивается. Жители Пскова активно пользуются видеосвязью, смотрят новинки в онлайн-кинотеатрах, делают покупки на маркетплейсах и ведут прямые эфиры в соцсетях. С помощью инструментов big data мы оперативно определяем локации с повышенной нагрузкой и проводим модернизацию сети. Такая точечная работа обеспечивает высокий уровень телеком-услуг для растущего числа пользователей и приносит положительный результат», – отметил директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Новое качество связи смогут также оценить покупатели ТРЦ «Лента», ТРЦ «Леруа Мерлен», ТЦ «Светофор» и ТЦ «Маяк», расположенных в районе Рижского проспекта. В ноябре интернет-трафик в городских моллах увеличился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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