В Госдуме подготовили законопроект о борьбе с травлей в школах

16:12, 07 декабря 2023, ПАИ

Законопроект о профилактике травли детей в учебных заведениях подготовили в Госдуме РФ. Как пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову, его постараются вынести на рассмотрение в ближайшее время.

Закон вводит некую основу для образовательной системы, подчеркнула Яна Лантратова. По её мнению, это позволит создать целую программу по профилактике травли, которая должна будет помочь её предотвращению в школах.

Отметим, осенью 2022 года сообщалось, что депутаты предлагали внести правки в закон «Об образовании». По словам Яны Лантратовой, предполагалось появление в законодательстве терминов «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли». Законопроект предусматривал также создание в структуре образовательных организаций специализированных подразделений, которые будут обязаны рассматривать случаи травли и принимать меры по её профилактике.

Напомним, сегодня утром в гимназии № 5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружьё, из которого выстрелила в одноклассников. По данным регионального МВД, в результате ЧП пострадало пять человек и двое погибли (одна из них – стрелявшая).

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить НДС на мандарины и ёлки, а депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет.