Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта

10:21, 19 июля 2023, ПАИ

Минздрав России поддерживает необходимость контроля за оборотом препаратов для медикаментозного аборта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Согласно российскому законодательству предметно-количественному учёту подлежат, в частности, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности. Данный документ министерства рассылался в федеральные органы исполнительной власти.

«Мы поддерживаем, считаем, что в этом году этот процесс надо завершить. Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жёстко контролироваться для обращения в медицинских организациях и фармацевтических», – сказал министр здравоохранения РФ.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.