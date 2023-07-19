Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта
Минздрав России поддерживает необходимость контроля за оборотом препаратов для медикаментозного аборта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Согласно российскому законодательству предметно-количественному учёту подлежат, в частности, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые вещества.
Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности. Данный документ министерства рассылался в федеральные органы исполнительной власти.
«Мы поддерживаем, считаем, что в этом году этот процесс надо завершить. Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жёстко контролироваться для обращения в медицинских организациях и фармацевтических», – сказал министр здравоохранения РФ.
Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.