Росгвардейцы приняли участие в патриотической акции в Пскове

11:56, 08 декабря 2023, ПАИ

Росгвардецы приняли участие в патриотической акции накануне Дня героев Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В псковской библиотеке «БюблиоЛюб» прошла патриотическая акция для молодёжи «Державы Российской герои», приуроченная ко Дню героев Отечества.

Студенты Псковского политехнического колледжа познакомились с книгой «Воскресшие на Третьей мировой. Антология русской военной поэзии 2014–2022 годов».

Военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области представили биографию и награды участника Великой Отечественной войны, ветерана войск правопорядка Петра Заруцкого. Его вдова Полина поделилась воспоминаниями о своём военном детстве.

В ходе мероприятия учащиеся узнали об истории и значимости Дня героев Отечества, а также ритуалах и традициях праздника.