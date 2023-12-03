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В Пскове почтили память погибших героев

Цветы, венки и гирлянду воинской славы возложили псковичи к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове сегодня, 3 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В памятном мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, ветераны, военнослужащие, жители города. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В память о советских и российских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, прошла минута молчания.

Напомним, что сегодня в России отмечают День Неизвестного Солдата.

3 декабря — символическая дата. В этот день в 1966 году из группового захоронения под Москвой были перенесены останки неизвестного бойца и с почестями захоронены в Александровском саду Московского Кремля. На месте захоронения праха неизвестного солдата 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь. Это стало основой великой традиции открытия памятников Неизвестному Солдату.

В 1974 году такой памятник был открыт и в Пскове. Автор проекта мемориала Всеволод Петрович Смирнов, архитектор Петр Семенович Бутенко. Могила Неизвестного Солдата, чаша Вечного огня, устремленные вверх, соединенные в единое целое 15 стволов зенитных орудий, стерегущих небо, как символ вечного салюта, составляют мемориальный комплекс. В могиле покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых 9 июля 1941 года на реке Великой близ деревни Батьковичи. Он был похоронен жителями там же, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы. Надпись рядом с зенитками гласит: «Подвиг твой бессмертен».

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