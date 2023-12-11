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Общество

Игорь Иванов – о выставке «Россия»: Здесь ощущается величие страны

Высокую оценку международной выставке-форуму «Россия», которая проходит сейчас на ВДНХ в Москве, дали председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва в ходе посещения стенда Псковской области и экспозиций других регионов страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов дал высокую оценку выставке-форуму «Россия». Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Мы посетили много стендов. И надо отметить, что величие выставки поражает! Здесь ощущается мощь и величие нашей страны. Масштаб этого патриотического мероприятия завораживает! – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что псковская экспозиция, по его мнению, в числе лучших стендов.

«Здесь и история, и великолепный интерактив, и всё для того чтобы познакомиться с нашей древней Псковской землёй. Представили наши профсоюзные санатории и базы отдыха. В результате этой выставки, несомненно, на Псковщину приедет ещё больше туристов. Ждём в гости!» – выразил уверенность профлидер.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона № 1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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