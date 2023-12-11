Потушивших вечный огонь школьников выдворят из России

07:46, 12 декабря 2023, ПАИ

Семьям школьников-иностранцев, забросавших снежками Вечный огонь в Красном Селе под Петербургом, грозит выдворение из России. Полиция выяснила, что мигранты проживают в стране нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет ТАСС.

«В ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», - рассказали в ГУ МВД.

Подростков и их родителей вместе с материалами полицейской проверки передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Нарушителями оказались двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. Все - граждане стран ближнего зарубежья.