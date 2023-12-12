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Общество

День Конституции предложили сделать выходным для россиян

В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

День Конституции – это крупная дата, которая не менее важна, чем другие праздники. Это день создания правового государства. Важно, чтобы 12 декабря стало праздничным днём, сказал Султан Хамзаев.

Напомним, что День Конституции отмечается сегодня, 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником.

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