День Конституции России отмечается 12 декабря

07:01, 12 декабря 2023, ПАИ

День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция России.

Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года 12 декабря был объявлен государственным праздником и нерабочим днем.

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее — на 4 года) и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее — на 4 года).

В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов.

Летом 2020 года в Основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России. В октябре 2022 года в связи с принятием новых регионов в состав РФ в Конституцию вновь были внесены изменения.

В течение десяти с лишним лет День конституции являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России.