Более 14 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова

15:37, 12 декабря 2023, ПАИ

Более 14 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова на сегодняшний день, сообщил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

В ближайшие дни в Пскове ожидается оттепель, в связи с чем важно оперативнее вывозить снег с улиц города, подчеркнул Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза. Кроме того, псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.