Островичка признана виновной в убийстве сожителя ножом
43-летнюю жительницу Острова признали виновной в совершении убийства, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Установлено, что 9 мая 2023 года женщина поссорилась с сожителем, после чего схватила нож и нанесла мужчине множество ударов в область туловища и конечностей. В результате сильной кровопотери пострадавший скончался на месте.
Суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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