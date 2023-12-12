Островичка признана виновной в убийстве сожителя ножом

18:19, 12 декабря 2023, ПАИ

43-летнюю жительницу Острова признали виновной в совершении убийства, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что 9 мая 2023 года женщина поссорилась с сожителем, после чего схватила нож и нанесла мужчине множество ударов в область туловища и конечностей. В результате сильной кровопотери пострадавший скончался на месте.

Суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.