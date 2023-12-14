Региональный конкурс проектов ТОС стартует в Псковской области 15 декабря

10:32, 14 декабря 2023, ПАИ

Региональный конкурс проектов ТОС стартует в Псковской области 15 декабря. Об этом заявил вице-губернатор Псковской области Александр Серавин в рамках форума ТОС, передает корреспондент ПАИ.

«Таким образом, реализация проектов-победителей начнется в наиболее благоприятный для строительства сезон», – пояснил он.

Напомним, всего в Псковской области функционирует 566 ТОС. Три из них имеют статус юридического лица. Всего на конкурс проектов ТОС с 2019 года направлено 137 млн рублей. Ежегодно эта сумма увеличивается.

В 2023 году максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. На конкурс было подано 386 заявок, по итогам конкурса было реализовано 159 проектов.

Отметим, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России.