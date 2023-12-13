Цены на курятину в России впервые с начала года начали снижаться

20:12, 13 декабря 2023, ПАИ

Мясо кур в России подешевело на 0,45 % с 5 по 11 декабря, в то время как куриные яйца подорожали на 4,55 % против 4,23 % неделей ранее, следует из данных Росстата.

Примечательно, что средняя цена курятины с начала года выросла на 29,59 % и только на прошлой неделе впервые с середины апреля начала снижаться (с 28 ноября по 4 декабря – на 0,09 %). В свою очередь, яйца с начала года подорожали на 46,18 %.

Цены на свинину за неделю в среднем снизились на 0,3 %, хотя с начала года до 11 декабря свинина подорожала на 12,71 %.

Шестую неделю заметно прибавляют в цене огурцы: 9,59 % на этой неделе и 10,38 % – на прошлой, хотя с начала года они подешевели на 2,34 %. Стоимость сахара снизилась на 0,77 %, неделей ранее – на 1,57 %, а с начала года выросла на 12,25 %.

Морковь прибавила в цене на 1,2 % за неделю, лук – на 1 %, свёкла – на 0,9 %, яблоки – на 0,8 %, капуста – на 0,7 %, помидоры и картофель – на 0,3 %.

Цены на бананы снизились на 0,2 %, на подсолнечное масло – на 0,17 %, на гречку – на 10,08 %.

В то же время сливочное масло подорожало на 0,38 %, мороженая неразделанная рыба – на 0,57 %, рис – на 0,23 %.

Макаронные изделия выросли в цене на 0,22 %, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки – на 0,14 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,02 %.

Напомним, что в Совете Федерации заявили о возможном снижении цен на яйца к весне. Это произойдёт при условии, что разработанный Правительством РФ комплекс мер окажется эффективным и будет нормально функционировать.

Также напомним, что Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца.

Ранее сообщалось, что крупным компаниям запретят устанавливать экономически не обоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30 % менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.