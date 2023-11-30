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Общество

В России сильно подешевела красная икра 

Стоимость килограмма красной икры в России в октябре снизилась до минимальных значений с начала текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале ноября говорил РИА Новости, что объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу и ведомство ждет удешевления и красной икры.

Цены на красную икру в январе этого года впервые превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению.

Темпы падения стоимости красной икры по итогам октября достигли 2,6 %, что стало максимальным снижением с января 2011 года. В результате в середине осени цена составила 6 060 рублей – минимум с декабря прошлого года (5,94 тысячи рублей).

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