Владимир Путин пообещал снижение цен на яйца в России

15:09, 14 декабря 2023, ПАИ

Ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы государства, рост цен на яйца вызван выросшим спросом на продукт, на фоне которого объём производства не вырос. При этом импорт яиц вовремя открыт не был, заметил президент.

«Приношу свои извинения на этот счёт, сбой в работе правительства. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», – сказал Владимир Путин.

Напомним, что в Совете Федерации заявили о возможном снижении цен на яйца к весне. Это случится при условии, что разработанный Правительством РФ комплекс мер окажется эффективным и будет нормально функционировать.

Также добавим, что Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца.

Отметим, что в этом году урожай картофеля в России должен составить 8,4 млн тонн в организованном секторе, это рекордный показатель за последние 30 лет. Данный показатель на 15 % выше, чем в 2022 году.