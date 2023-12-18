До шести лет тюрьмы грозит великолучанке за траты с чужой карты

09:53, 18 декабря 2023, ПАИ

49-летнюю жительницу Великих Лук будут судить за трату денег с чужой банковской карты, сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в середине сентября 2023 года великолучанка нашла на полу магазина, в котором работала, чью-то банковскую карту. Женщина не стала пытаться найти владельца карты, вместо этого она оплатила найденной картой покупки в магазине, в котором сама работала. После того так транзакция прошла успешно, обвиняемая проследовала в другие магазины города, где с помощью карты оплатила покупки на сумму около 10 тысяч рублей.

Прокурор города направил уголовное дело в суд. Согласно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее в прокуратуре сообщили, что местного жителя будут судить за избиение знакомого чайником и кастрюлей.