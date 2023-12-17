Транспортно-логистический терминал построят в Псковском районе

15:22, 18 декабря 2023, ПАИ

Транспортно-логистический терминал построят в Псковском районе. Договор о строительстве заключили между фондом инвестразвития Псковской области и предприятием, торгующим замороженными продуктами, сообщается в Telegram-канале фонда.

Объект размесят вблизи деревни Ваулино. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей, при этом будет создано 73 рабочих места. Сроки реализации проекта – 2024-2027 годы.

В ходе реализации проекта планируется строительство терминала, предназначенного для обработки и хранения пищевой продукции, в том числе сельскохозяйственной, включая первичную переработку и оказания широкого спектра сопутствующих услуг.