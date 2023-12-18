В России ограничат переводы до 100 тысяч рублей без открытия банковского счета

12:53, 18 декабря 2023, ПАИ

В России ограничат переводы до 100 тысяч рублей без открытия банковского счета, пишет РБК.

«Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности», – говорится в публикации.

В статье отмечается, что такие изменения поддержали Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД.



Если физическому лицу нужно разово перевести сумму больше, чем сто тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации, сообщил представитель Росфинмониторинга РБК.



Замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков уверен, что такое ограничение поможет в борьбе с мошенническими и криминальными схемами.