В России ограничат переводы до 100 тысяч рублей без открытия банковского счета
В России ограничат переводы до 100 тысяч рублей без открытия банковского счета, пишет РБК.
«Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности», – говорится в публикации.
В статье отмечается, что такие изменения поддержали Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД.
Если физическому лицу нужно разово перевести сумму больше, чем сто тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации, сообщил представитель Росфинмониторинга РБК.
Замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков уверен, что такое ограничение поможет в борьбе с мошенническими и криминальными схемами.
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