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Экономика

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базовых пунктов до 16 % годовых, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. Фото: ПАИ

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем», – говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции. Менее чем за пять месяцев ставка выросла вдвое – с 7,5 до 15 %.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

Ранее сообщалось, что красная икра в России сильно подешевела. Темпы падения стоимости красной икры по итогам октября достигли 2,6 %, что стало максимальным снижением с января 2011 года.

Кроме того, отмечалось, что крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30 % менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.

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