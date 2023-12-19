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Общество

Игрушки и мебель для херсонского детского сада «Солнышко» передали из Псковской области

Новую мебель и игрушки из региона-шефа Псковской области распаковали и установили в детском саду «Солнышко» в селе Павловка Херсонской области.

Игрушки и мебель для херсонского детского сада «Солнышко» передали из Псковской области. Фото здесь и далее предоставила пресс-служба правительства Псковской области

Кроме того, здание детского сада ремонтировали псковские строители. Также по просьбе местных властей правительство Псковской области оказало дополнительную помощь в оснащении учреждения.

Напомним, что ранее для воспитанников детского сада «Солнышко» приобрели канцтовары и настольные игры. Посылку отправили через Ресурсный центр добровольчества Псковской области. Также псковичи передали в херсонский детсад развивающие игры с псковской тематикой.

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