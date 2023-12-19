Игорь Иванов: Социальное партнёрство отлично работает во всей вертикали

19:33, 19 декабря 2023, ПАИ

Социальное партнёрство отлично работает во всей вертикали – на федеральном, отраслевом и региональном уровнях, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на I пленуме областного комитета профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В частности, он рассказал о деятельности профобъединения, большом опыте работы выстраивания системы социального партнёрства, а также об использовании его как механизма регулирования социально-трудовых отношений. Также профлидер ответил на вопросы коллег из профсоюза потребкооперации.

«Вы большие молодцы! Вести работу там, где нет выгоды, в тяжёлых условиях, неся по большей части социальную функцию, – это достойно отдельной награды. Работаем для людей и ради людей! Быть добру!» – отметил Игорь Иванов.

Ранее Игорь Иванов подчёркивал, что социальное партнёрство доказало свою необходимость как механизм прямого взаимодействия для решения множества вопросов в области социально-трудовых отношений.

Отметим, что профсоюзы помогли медикам получить выплаты, а также добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области.