Игорь Иванов: Социальное партнёрство – локомотив профсоюзного движения
Социальное партнёрство – локомотив профсоюзного движения, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на пленуме Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников культуры, который состоялся в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Социальное партнёрство доказало свою необходимость как механизм прямого взаимодействия для решения множества вопросов в области социально-трудовых отношений, подчеркнул он. «Считаю, что именно социальное партнёрство является одним из самых мощных факторов в развитии профсоюзного движения, можно сказать, локомотивом», – отметил Игорь Иванов.
Также в ходе заседания Игорь Иванов получил членский профсоюзный билет № 1. Его вручила председатель областной организации общероссийского профсоюза работников культуры Наталия Родионова.
Ранее в Пскове в рамках заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили охрану труда в организациях.
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