Игорь Иванов: Социальное партнёрство – локомотив профсоюзного движения

10:36, 19 декабря 2023, ПАИ

Социальное партнёрство – локомотив профсоюзного движения, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на пленуме Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников культуры, который состоялся в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Социальное партнёрство доказало свою необходимость как механизм прямого взаимодействия для решения множества вопросов в области социально-трудовых отношений, подчеркнул он. «Считаю, что именно социальное партнёрство является одним из самых мощных факторов в развитии профсоюзного движения, можно сказать, локомотивом», – отметил Игорь Иванов.

Также в ходе заседания Игорь Иванов получил членский профсоюзный билет № 1. Его вручила председатель областной организации общероссийского профсоюза работников культуры Наталия Родионова.

Ранее в Пскове в рамках заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили охрану труда в организациях.

Отметим, что профсоюзы помогли медикам получить выплаты, а также добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области.