Профсоюзы добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области

17:54, 23 ноября 2023, ПАИ

Одна из важных задач, которую Псковская областная организация профсоюза работников АПК РФ и Псковский облсовпроф длительное время держали на контроле, реализована. Правительство Псковской области утвердило постановление «О внесении изменений в положение об оплате труда работников государственных учреждений ветеринарии Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Важно, что по предложению профсоюза агропромышленного комплекса и Псковского облсовпрофа ключевой вопрос заработных плат для отдельной категории работников был рассмотрен положительно», – сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, отметив высокие результаты системы социального партнёрства, которая в очередной раз доказала свою эффективность.

На протяжении года вопрос повышения зарплат сотрудникам государственных учреждений ветеринарии Псковской области профсоюзы неоднократно поднимали, детально его прорабатывали вместе с финансовым блоком правительства и со стороной работодателя, соответственным отраслевым профсоюзом, используя федеральное отраслевое соглашение, рекомендации Правительства РФ и другие нормативно-правовые акты, уточнил Игорь Иванов.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что данные зарплаты были неадекватными, ввиду чего мы наблюдали большой отток специалистов из отрасли и десятки обращений в наш адрес, – отметил лидер профдвижения. – О чём говорить, если доплата до минимального размера оплаты труда у работников ветеринарии практически в два раза была больше окладной части! То есть, по сути, мы видели, что квалифицированный и неквалифицированный труд был уравнен. Ну, куда это годится? Соответственно, вопрос был поставлен. Сегодня, если брать нормативный документ от 9 ноября 2023 года, всё-таки положение об оплате труда работников государственных учреждений ветеринарии Псковской области было переработано. И повышение окладов коснётся не только должностных лиц ветлабораторий, но и всех государственных ветеринарных учреждений Псковской области».

Игорь Иванов также сообщил, что уже наблюдает положительный отклик и обратную связь непосредственно от работников и членов профсоюза.

«Благодарю за ответственный подход и за принятые решения нашего центрального партнёра, – сказал он, выразив надежду на то, что таких вопросов будет возникать меньше. – Надеюсь, что размер заработных плат будет расти, уровень покупательной способности граждан станет выше, а экономика будет развиваться».

Также он призвал всех, кто не доволен своей зарплатой и где ещё нет профсоюза, его создавать.

«Мы должны понимать, что профсоюзное движение в регионах всегда на страже законных интересов прав трудящихся. Мы всегда готовы протянуть руку помощи, используя все наши материальные и нематериальные, а прежде всего профессиональные ресурсы. Мы всегда готовы помочь», – заключил Игорь Иванов.

Прокомментировала принятие документа и председатель Псковской областной организации профсоюза работников АПК РФ Елена Васильева.

«Мы все, безусловно, рады известию от комитета по ветеринарии о принятии такого социально важного решения о внесении изменений в положение об оплате труда. Это важный шаг, на основе которого будут осуществлены перерасчёты. Причём повышение окладов коснётся не только должностных лиц лаборатории, но и всех государственных ветеринарных учреждений Псковской области. По сути дела, мы сделали доброе дело на всей территории Псковской области в области ветеринарии. Хорошо бы, конечно, чтобы люди понимали, что сегодня можно решать такие вопросы», – отметила Елена Васильева.

При этом она заметила, что эпопея по достижению положительных результатов была длительной и сложной.

«Ещё в 2017 году после воссоздания «первички» в Псковской областной ветеринарии, в которую вошли 97 % сотрудников, был остро поднят вопрос низкого уровня заработных плат. Моя задача, как председателя, была максимально оказать содействие в решении данного вопроса. Конечно же, эти проблемы я выносила на различные заседания и встречи. Являясь членом трёхсторонней комиссии, в 2021, 2022 и 2023 годах эту тему постоянно поднимали на высокий уровень. Однако добиться принятия окончательного решения долго не удавалось. И только письмо за двумя подписями – моей и подписью председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова на имя губернатора Михаила Ведерникова поставило точку в этом вопросе. И я рада, что члены профсоюза не опустили руки, остались верны нашему профсоюзу, и их надежды на то, что наша профорганизация поможет им в решении данного вопроса, оказались небеспочвенны», – отметила Елена Васильева, выразив благодарность за доверие и содействие губернатору Михаилу Ведерникову, первому заместителю главы региона Вере Емельяновой, экс-председателю комитета по ветеринарии Псковской области Вере Баданиной, советнику-консультанту Псковского областного совета профсоюзов Надежде Партхаль, а также врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерию Удалову.

В коллективе Псковской областной ветлаборатории эту новость ждали с особым нетерпением.

«Мы очень рады, что у нас, наконец-таки, произошло повышение, потому что из-за колоссальной разницы окладов общеотраслевых должностей и ветеринарных специалистов при одинаковой квалификации происходил большой отток кадров. Молодые сотрудники с высшим образованием устраивались, но такой зарплаты долго не выдерживали, и мы теряли специалистов. Поэтому мы написали письмо в адрес председателя Псковской областной организации профсоюзов работников АПК Российской Федерации Елены Викторовны Васильевой с просьбой помочь нам в решении этого вопроса. И вот в ноябре было принято постановление о внесении изменений с увеличением окладов. Теперь оклады ветспециалистов и менеджеров сравнялись. Для нас это существенная помощь», – прокомментировала начальник отдела по экономической и кадровой работе Псковской областной ветлаборатории Светлана Решетова.

Мнение коллектива по этому вопросу выразила и председатель первичной организации Псковской областной ветлаборатории Екатерина Кулякова.

«Все сотрудники давно интересовались, не предвидится ли повышения, просили своё руководство и Елену Викторовну Васильеву на своём уровне поспособствовать решению этого вопроса», – отметила Екатерина Кулякова и выразила благодарность профсоюзу и Елене Васильевой, которая внесла значительный вклад в решение этого вопроса.

«На протяжении многих лет она отслеживала ситуацию, писала обращения, использовала каждый удобный момент, чтобы добиться повышения уровня зарплаты. И вот свершилось! Мы благодарны от всего сердца. Эта новость греет душу, ведь в наше непростое время, когда коммуналка и цены растут, каждый рубль имеет вес. А всем сомневающимся ещё раз говорю: профсоюз – это сила! Мы сейчас воочию видим результат его работы. И мы очень благодарны, что есть неравнодушные люди, которые, невзирая на обстоятельства, доводят такие социально значимые вопросы до логического завершения», – заключила Екатерина Кулякова.