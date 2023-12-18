Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские профсоюзы помогли медикам получить выплаты

Более 70 тысяч рублей выплат по решению суда получит каждый медработник, обратившийся за юридической помощью в Псковскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Ещё в июле 2023 года три члена первичной профсоюзной организации одного из медицинских учреждений Пскова обратились в Псковскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения с просьбой оказать юридическую помощь в связи с их исключением из реестра на получение специальной социальной выплаты. Она была установлена постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2022 года № 2 568 и предусматривает выплату в размере 6 500 рублей в месяц специалистам со средним медицинским образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

«По ходатайству областной организации руководитель инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Наталья Лепаловская полгода боролась за восстановление прав медработников. 13 декабря в ходе судебного заседания в Псковском городском суде было принято решение полностью удовлетворить требования медицинских работников. Они получат выплаты в полном объёме, более 70 тысяч рублей каждый, а также будут включены в реестр и продолжат получать выплату ежемесячно», – сообщили в облсовпрофе.

Ранее сообщалось, что профсоюзы добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2023

Презентация книг военного писателя Виктора Чижикова состоится в библиотеке имени Курбатова в Пскове
18 декабря 2023

Псковичи лидируют по количеству заявок на премию «Народное признание»
18 декабря 2023

Школьники и детсадовцы из Опочки отправили новогодние подарки участникам СВО
18 декабря 2023

Новая программа для детей и взрослых появится в Пушкинском заповеднике
18 декабря 2023

О новом методе лечения рака в Псковском онкодиспансере рассказал его руководитель
18 декабря 2023

Концерт «Новогодний калейдоскоп» пройдёт в Псковском кремле
18 декабря 2023

Какие имена дают псковичи детям
18 декабря 2023

Ряд поручений Минздрава внедрили в работу Псковского онкодиспансера

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...