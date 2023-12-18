Псковские профсоюзы помогли медикам получить выплаты

19:38, 18 декабря 2023, ПАИ

Более 70 тысяч рублей выплат по решению суда получит каждый медработник, обратившийся за юридической помощью в Псковскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Ещё в июле 2023 года три члена первичной профсоюзной организации одного из медицинских учреждений Пскова обратились в Псковскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения с просьбой оказать юридическую помощь в связи с их исключением из реестра на получение специальной социальной выплаты. Она была установлена постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2022 года № 2 568 и предусматривает выплату в размере 6 500 рублей в месяц специалистам со средним медицинским образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

«По ходатайству областной организации руководитель инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Наталья Лепаловская полгода боролась за восстановление прав медработников. 13 декабря в ходе судебного заседания в Псковском городском суде было принято решение полностью удовлетворить требования медицинских работников. Они получат выплаты в полном объёме, более 70 тысяч рублей каждый, а также будут включены в реестр и продолжат получать выплату ежемесячно», – сообщили в облсовпрофе.

Ранее сообщалось, что профсоюзы добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области.