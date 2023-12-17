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Политика

Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд партии «Единая России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.

Фото: ПАИ

«Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Вопрос принят съездом единогласно.

Ранее сообщалось, что группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году. Решение принималось на собрании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России. Всего в поддержку самовыдвижения Владимира Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Совет Федерации назначил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16, 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России.

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